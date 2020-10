Il 13 ottobre la seduta della “Comunità del Parco Nazionale della Sila”

In data 13ottobre 2020, presso la sede amministrativa dell’Ente Parco, si è svolta la seduta della “Comunità del Parco Nazionale della Sila”, presieduta dal Presidente Nicola Belcastro, alla presenza del Presidente Francesco Curcio, del Direttore dell’Ente parco Domenico Cerminara e di tutti i sindaci della Comunità del Parco.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Parere obbligatorio della Comunità del Parco su “III^ Variazione al bilancio di previsione 2020” adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 17 del 15.09.2020; Elezione di numero 2 (due) membri della Comunità del Parco da designare in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, giusta richiesta MATTM prot. 71467 del 15.09.2020; Comunicazioni del Presidente dell’Ente Parco in merito all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D. lgs. 56/2017), che hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti; Comunicazioni del Presidente dell’Ente Parco in merito alla campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale #bollalaplastica

Ad aprire questa seduta e ad introdurre il primo punto all’ordine del giorno il Direttore dell’Ente Parco Sila Domenico Cerminara, che ha dettagliato la variazione di bilancio adottata dal Consiglio Direttivo, spiegando che molte somme sono state destinate ai comuni per il finanziamento di lavori di manutenzione, acquisto di materiali, la realizzazione di nuove iniziative e abbattimento di opere abusive.

L’incontro è proseguito con l’intervento del Presidente dell’Ente Parco Francesco Curcio, che dopo una breve introduzione sul terzo punto all’ordine del giorno in merito all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ha poi presentato la dott.ssa Cristiana SimariBenigno referente dell’Arpacal che ha portato i saluti del Direttore Generale l’onorevole Domenico Pappaterra e ha illustrato un’informativa sull’obbligatorietà dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, per agevolare una riconversione in chiave green delle aziende e favorire la formazione degli operatori per un’adeguata applicazione tecnica dei CAM, a tal proposito il Presidente dell’Ente Parco Sila ha annunciato la realizzazione di una futura imminente giornata di formazione destinata ai Funzionari dei Comuni del Parco sui Criteri Ambientali Minimi.

Si è passato poi al quarto punto dell’ordine del giorno la campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale #bollalaplastica presentata dal dott. Luigi Maria Vite referente della società 4P, che ha auspicato l’intento di continuare la strada intrapresa e unire anche le altre aziende del territorio per favorire la riduzione della plastica e quindi salvaguardare il patrimonio della Sila, in cambio le aziende stesse avranno attività di comunicazione gratuita evisibilità.

Si è proseguito con l’introduzione del secondo punto dell’ordine del giorno, l’elezione di due membri della Comunità del Parco da designare in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Dopo una breve discussione dei membri, si è proseguito con la votazione e l’elezione del Sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco e del Sindaco di Mesoraca Annibale Parise, come nuovi rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.

Con l’auspicio di lavorare insieme e continuare a costruire progetti condivisi per la valorizzazione dell’immenso territorio del parco, si è conclusa la seduta.