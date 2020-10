Fuoco alla discarica di Cassano, Di Natale: “Nostro dovere garantire la tutela dell’ambiente”

Ignoti hanno hanno appiccato fuoco alla discarica di Contrada Silva a Cassano (Cs). Sulla vicenda, interviene prontamente, il consigliere regionale, Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta. “Apprendo dalle parole del sindaco Papasso, al quale va la mia vicinanza incondizionata, che potrebbe paventarsi un’ipotesi inquietante. Anche questo incendio -oltre a quelli di Siderno e Villa San Giovanni- potrebbe essere di origine dolosa”.

Nell’augurare buon lavoro agli organi inquirenti, affinché facciano chiarezza sulla vicenda, il segretario – questore dell’Assemblea regionale, ha inteso dichiarare: “la comunità di Cassano potrà contare sempre sul mio supporto. Ovviamente, la politica deve lanciare un segnale forte, ai tanti cittadini onesti che, quasi quotidianamente, assistono a simili scempi. E’ un nostro dovere morale, come massima istituzione regionale, garantire la tutela dell’ambiente, scongiurando, inoltre, ogni tipo di infiltrazione mafiosa nella gestione dei rifiuti”. L’onorevole, eletto nella lista “Io Resto in Calabria” aveva già lanciato un chiaro monito, nelle scorse settimane

“avevo già richiesto la convocazione della commissione regionale contro la ‘Ndrangheta (Prot. 2/2020) al fine di affrontare l’emergenza incendi in Calabria e la possibile manus della ‘Ndrangheta, quale regista, neanche tanto occulto”. Sulla Vicenda Di Natale, consapevole del momento emotivo che Palazzo Campanella sta vivendo, lancia un’accorato appello “la legalità è il principio cardine che mi ha accompagnato in tutta la vita. Chiedo ancora una volta di intervenire, in sinergia, con l’Onorevole De Caprio (Presidente della suddetta commissione Anti ‘ndrangheta) con l’assessore all’ambiente, magari coinvolgendo quelle energia positive sempre che si spendono sul territorio. Auspico – conclude l’avvocato paolano- che si possa dare un segnale ai tanti calabresi che in questo momento si sentono spaesati, e contano, anche, sul nostro impegno”.