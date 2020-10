Esercitazione di ricerca disperso nel Parco Nazionale del Pollino

Domenica 8 novembre 2020 dalle ore 8.00, in località Piano di Novacco nel comune di Saracena (CS), la Delegazione Settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sarà impegnata in una esercitazione congiunta con il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata per la ricerca e il recupero di persone disperse in ambiente montano.

L’esercitazione si terrà nel pieno rispetto delle misure anticovid vigenti.