Crosia (CS) – Scuolabus: da lunedì servizio attivo anche per le medie

Da Lunedì 19 anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (medie) andranno a scuola con lo scuolabus. Come annunciato lo scorso fine settembre, in occasione della riapertura delle attività didattiche, l’Amministrazione comunale attua il secondo step del trasporto pubblico scolastico. Cavallo: «Rimodulati orari e potenziato il servizio. Ogni mezzo sarà idoneo all’accompagnamento degli studenti nel rispetto delle norme anticontagio».

È quanto fa sapere l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Crosia che ha dato attuazione alle indicazioni dell’Esecutivo Russo che, di fatto, anticipano le ultime direttive del Comitato Tecnico Scientifico nazionale in relazione alla rimodulazione e all’efficientamento del trasporto pubblico per rendere più sicuro l’accesso alle scuole.

«Abbiamo mantenuto la promessa – dice l’assessore alla Scuola e vicesindaco, Gemma Cavallo – fatta alle famiglie lo scorso settembre, quella di assicurare il trasporto pubblico scolastico a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado entro metà ottobre, rispettando rigidamente tutte le norme anti-contagio. E così è stato. Dopo aver attivato in tutta sicurezza il servizio per i bambini delle elementari dal prossimo lunedì 19 ottobre le corse dello scuolabus saranno disponibili anche per i ragazzi delle scuole medie».

Così come avvenuto per gli studenti delle scuole primarie, potranno usufruire de servizio tutti i ragazzi le cui famiglie abbiano formulato apposita istanza all’ufficio della Pubblica istruzione del Comune di Crosia nei modi e nei termini stabiliti nell’avviso pubblico dello scorso 25 settembre.

Come ricordato, il servizio scuolabus sarà operativo dal prossimo Lunedì 19 Ottobre per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado residenti su tutto il territorio comunale. I mezzi saranno adeguati alle normative anti-covid. A bordo saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani e sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine di protezione.