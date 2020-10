Covid, Magorno: “Subito interventi semplici per le categorie colpite”

“L’ultimo dpcm impone restrizioni necessarie a cui però devono corrispondere interventi forti. Diverse categorie vivono un momento drammatico e hanno bisogno di ricevere risposte serie nel giro di poche ore; per questo sia il Governo, sia la Regione hanno il dovere di adottare provvedimenti semplici, diretti e immediati per ristorare le numerose attività colpite. Nessuno slogan, nessuna perdita di tempo, nessuna burocrazia, ma solo concretezza per aiutare i cittadini”.

Lo afferma in una nota il Senatore, Ernesto Magorno.