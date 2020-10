Coronavirus, muore 88enne residente a Casali del Manco

Una donna di 88 anni, ospite della casa alloggio ‘L’Incontro’ di Spezzano Piccolo, e residente a Casali del Manco, centro in provincia di Cosenza indicata come “zona rossa” dall’ordinanza regionale, è morta nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Cosenza dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid-19. Lo ha reso noto il sindaco della cittadina, Stanislao Martire, evidenziando che la vittima soggiornava in una residenza protetta dove sono stati registrati altri contagi.