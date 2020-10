Coronavirus, Magorno: “Detassazione per il Sud”

Continua il tour della Calabria del Senatore, Ernesto Magorno: “Dopo il primo appuntamento a Catanzaro, lunedì sarò in provincia di Reggio Calabria. Inizierò i miei incontri a Bianco dove visiterò la cantina di Antonella Lombardo, eccellenza calabrese, appena insignita del titolo Enologa dell’Anno, prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso. Esperienze come quelle di Antonella Lombardo-continua Magorno- sono la prova che la Calabria ha le energie per creare modelli in grado di affermarsi a livello nazionale. Serve un sostegno concreto a livello fiscale e le attività come quelle di Antonella Lombardo andrebbero detassate. Solo così-conclude Magorno-si può incentivare una concreta ripresa economica del Mezzogiorno”.