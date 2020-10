Coronavirus, a Rende scuole chiuse per tre giorni

Tre giorni di sospensione delle lezioni nelle scuole di rende. Lo ha deciso il sindaco Marcello Manna sulla pagina Facebook del Comune. “Si avvisa che con ordinanza sindacale n. 464 – scrive il primo cittadino – viene ordinata l’immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, afferenti i tre Istituti Comprensivi rendesi, dal 29/10/2020 al 31/10/2020”.