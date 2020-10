Corigliano – Rossano: giornata di iniziative intitolata “Chi fa da sé fa per tre”

“Chi fa da sé fa per tre” è il titolo di una serie di iniziative per famiglie e bambini che avranno luogo il 23 ottobre in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari in tre biblioteche del comune di Corigliano- Rossano.

La celebre filastrocca di Rodari è stata scelta per sottolineare l’impegno dell’ Assessore alla città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis di creare una rete fra le biblioteche del Comune di Corigliano – Rossano, obiettivo principale di “Ancora di Parole: un porto aperto alle culture!” un progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Centro per il Libro e la Lettura che permetterà di ampliare gli orari e rafforzare l’offerta e i servizi interbibliotecari oltre a realizzare una serie di attività innovative sul territorio.

L’iniziativa a cura di CSC – Credito senza confini società cooperativa sociale, Torre del Cupo e Idee in Movimento è patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e dalla Città di Omegna. Le attività si svolgeranno in contemporanea dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, previa prenotazione, presso la Biblioteca di Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano, la Biblioteca Comunale F. Pometti e la Biblioteca dei Ragazzi Carmine De Luca che garantiranno in occasione dell’evento un’apertura straordinaria.

La giornata dedicata al maestro della letteratura per l’infanzia aprirà con l’inaugurazione presso la Biblioteca F. Pometti della mostra “Il favoloso Gianni – Antologia murale in 21 pannelli” realizzata originariamente negli anni ’80 dal Coordinamento Genitori Democratici con testi di Rodari e disegni di Paola Rodari. Si tratta di una collezione di 21 pannelli contenenti scritti illustrati di Gianni Rodari per conoscere e scoprirne il lavoro e il suo incredibile immaginario. Un appuntamento imperdibile con l’arte e la didattica fortemente voluto da CSC – Credito senza confini società cooperativa sociale, che ne curerà l’allestimento insieme ad una serie di letture che prenderanno vita in un teatrino migrante e nel lancio del primo bookcrossing della provincia di Cosenza. Un’idea innovativa già diffusa in tutto il mondo che darà la possibilità di prendere in prestito libri e materiali multimediali gratuitamente e di seguirne il percorso unendo le persone attraverso la cultura.

Presso la Biblioteca di Palazzo San Bernardino nel centro storico di Rossano si terrà il laboratorio di lettura creativa a cura di Idee in Movimento che coinvolgerà i bambini nella creazione di un cielo stellato sulla scia del racconto “Il mago delle comete”.

Anche la Biblioteca dei Ragazzi tornerà a splendere riaprendo le sue porte all’Associazione Torre del Cupo che per l’occasione realizzerà il laboratorio per bambini “A disegnare RODARI” esercizi di disegno e fantasia. Tra parole segni e disegni si raggiungerà la terra della fantasia, proprio come ci ha insegnato Rodari. Si raccomanda di portare materiale da avere con sé fogli, biro, pastelli e pennarelli colorati.

I tre poli bibliotecari diventeranno centri di raccolta volumi e già da venerdì 23 sarà possibile recarsi nelle biblioteche per donare i propri libri o materiale audio-video che verranno etichettati e “liberati” grazie al bookcrossing per la consultazione e il prestito gratuito a tutta la comunità.

Per partecipare alle letture e laboratori in famiglia per i 100 anni di Rodari sarà possibile prenotare la fascia oraria di preferenza delle diverse iniziative. L’ingresso è gratuito e sarà scaglionato in gruppi da 10 persone ogni ora in rispetto delle norme ministeriali contenute nel Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. Per prenotare è necessario compilare il form online cliccando su https://forms.gle/vGrsr5eues61kdKL7 oppure chiamare al 3280664676 dalle 9:30 alle 18:00.

Programma e iniziative aggiornate sul blog https://www.esperienzeconilsud.it/ancoradiparole/.

Il progetto “Ancora di parole: un porto aperto alle culture!”

Un progetto sostenuto da Fondazione CON IL SUD e Centro per il Libro e la Lettura, secondo classificato fra i 60 finanziati di cui unico in Calabria. La proposta intende mettere in rete le biblioteche del Comune di Corigliano-Rossano rafforzando i servizi offerti e garantendo l’accessibilità, in un’ottica di inclusione sociale, ai soggetti più vulnerabili (famiglie e minori italiani e stranieri). Obiettivo principale sarà l’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche in un’ottica di ampliamento dell’offerta e dei servizi e ad un incremento della dotazione documentale.

Tra le attività innovative sarà realizzata una “Biblioteca itinerante” che con un camper raggiungerà ospedali, piazze e case di riposo; bookcrossing, letture in famiglia, “libri viventi” ovvero persone in carne e ossa che narrano esperienze. Tandem linguistici, laboratori di cartapesta, rassegne cinematografiche, passeggiate interculturali e tanti altri eventi e iniziative per dare un nuovo sguardo sulla città verso l’inclusione di cittadini di ieri e di oggi.

Informazioni generali

BIBLIOTECA DI PALAZZO SAN BERNARDINO (Centro storico Rossano)

via Martucci – Palazzo San Bernardino, 13 87064 CORIGLIANO- ROSSANO

Tel. 0983/529515 Fax 0983521900 E-Mail biblioteca@rossano.eu

ORARI DI APERTURA

LUNEDÌ 9:00 – 13:00

MARTEDÌ 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00

MERCOLEDÌ 9:00 – 13:00

GIOVEDÌ 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00

VENERDÌ 9:00 – 13:00

BIBLIOTECA COMUNALE FRANCESCO POMETTI

largo Vincenzo Valente – 87064 – Corigliano-Rossano (CS)

Tel. +39 098383648 e-mail istruzione@comune.coriglianocalabro.cs.it

ORARI DI APERTURA

LUNEDÌ 8:00 – 14:00 e 15:00 – 18:30

MARTEDÌ 8:00 – 14:00 e 16:00 – 19:00

MERCOLEDÌ 8:00 – 14:00 e 15:00 – 18:30

GIOVEDÌ 8:00 – 14:00 e 16:00 – 19:00

VENERDÌ 8:00 – 14:00

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

Via Ss.mi Pietro e Paolo – P.zza S. Gaspare Bertoni, 87065 – Corigliano- Rossano (CS)

ORARI DI APERTURA

In fase di definizione

Promosso da

Assessorato alla città della Cultura e della Solidarietà di Corigliano – Rossano

Con il sostegno di

Fondazione CON IL SUD

Centro per il libro e la lettura

Nell’ambito di

Ancora di Parole: un porto aperto alle culture!

Partner

Comune di Corigliano – Rossano

CSC – Centro Credito senza confini società cooperativa sociale (capofila di progetto)

Torre del Cupo

Idee in movimento

Con il patrocinio di

Consiglio regionale della Calabria Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Città di Omegna

100 Gianni Rodari