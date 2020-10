Castrovillari – Verso la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha convocato la prima seduta della nuova consiliatura che si terrà, nel rispetto delle norme anti covid, alle ore 9,30 di sabato 24 ottobre nella sala delle adunanze del palazzo di Città.

10 i punti all’ordine del giorno. Oltre l’esame delle condizioni di eleggibilità dell’elezione diretta del Sindaco e Consiglio, il giuramento del primo cittadino, le comunicazioni di questi circa la composizione della nuova Giunta,l’elezione del Presidente e vice Presidente del Consiglio; ed ancora la designazione dei capigruppo da parte delle diverse componenti presenti nell’assise municipale con l’assegnazione degli spazi alle stessenell’emiciclo,la nomina dei componenti della Commissione Elettorale comunale, quella per la tenuta degli elenchi dei Giudici Popolari,due variazioni al bilancio in esercizio provvisorio che riguardano rispettive ratifiche di deliberazioni di Giunta del 31 agosto e del 15 settembre nonché, per ultimo, la definizione delle linee di indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.