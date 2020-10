Castrovillari – Ordinanze per Commemorazione dei defunti

In occasione della Commemorazione dei Defuntiil Comune di Castrovillari ha adottato due Ordinanze.

Una a firma del Sindaco, Domenico Lo Polito, riguarda la regolamentazione delle visite al Cimitero l’uno e il due di novembre, e l’altra del Comandante del Corpo della Polizia Municipale, Sonia Lo Sardo, per le stesse date,concerne la temporanea regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nella zonatra via San Sebastiano e via Calà.

L’ingresso al Cimitero avverrà dalle ore 8 alle ore 17 e sarà garantito in maniera contingentata.

Per l’occasione sarà controllata la strada di accesso da parte della Polizia Municipale la quale provvederà, inoltre, a rilevare la misurazione della temperatura di ogni visitatore.

Sempre durante i due giorni,dalle ore 7,30 alle ore 17, verrà istituito il senso unico su via San Sebastiano, dall’incrocio con viale del Lavoro all’intersezione con via Calà, interessati pure dai divieti di sosta per una migliore fruizione dell’area cimiteriale.