Castrovillari – Al via il terzo mandato Lo Polito e la nuova consiliatura

L’ufficio elettorale centrale di Castrovillari, presieduto dal magistrato dr. Vincenzo Di Pede, dopo l’apposita verifica dei verbali del turno di ballottaggio, ha proclamato questa mattina, nella sala consiliare del palazzo di città, Sindaco ed eletti della nuova consiliatura del capoluogo del Pollino.

Il Sindaco Domenico Lo Polito porta con i consiglieri della sua coalizion e precisamente Nicola Di Gerio, Giuseppe Russo, Antonio Viceconte e Piero Vicodel Partito Democratico, Ernesto Bello, Francesca Dorato e Gaetano La Falcedei Progressisti per Castrovillari ,Maria Silella e Giuseppe Olivadei Democratici per Castrovillari e Federica Tricaricodi Radici per il futuro.

La minoranza, invece, sarà presente nell’emiciclo con Giancarlo Lamensa candidato a Sindaco non eletto del centrodestra, Adele Filardi e Carlo Lo Pretedi Forza Italia, Anna De Gaio di Fratelli d’ItaliaeSaraZicariper Lamensa Sindaco oltre a Giuseppe Santagada, candidato a primo cittadino del Progetto civico democratico per Castrovillari e Territorio.

A margine della proclamazione il Sindaco Lo Polito emozionato, e contento, ha rilanciato le ragioni che hanno portato alla vittoria la sua coalizione, rammentando che “la partecipazione alla crescita e costruzione non può fare a meno di nessuno a partire da una coscienza condivisa ed un impegno responsabile che il momento storico richiede.”

“Questo segna– ha aggiunto- l’orizzonte e la traiettoria nei quali vogliamo camminare in dignità per la città.”

Domenico Lo Polito, con 52,72% pari a 5.807 preferenze (Lamensa candidato a Sindaco per il centrodestra ne ha ricevuto 5.208), così si appresta ad incamminarsi nel suo nuovo mandato (dopo aver guidato il capoluogo del Pollino dal 2012 al 2014 e dal 2015 al 2020).