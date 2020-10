Carne scaduta e priva di tracciabilità: sequestro in due macellerie nel cosentino

I Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo nell’ambito di una attività rivolta a controlli nel settore agroalimentare hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro della carne. Ciò è avvenuto durante un controllo in due macellerie di San Benedetto Ullano al fine di assicurare il rispetto della tracciabilità e della rintracciabilità dei prodotti alimentari immessi nel mercato e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. In particolare, in una delle attività ispezionate, sono state rinvenute svariate confezioni di carneavicola , oltre 10 kg, già preimballatepriva di alcuna indicazione, posta in vendita oltre la data di scadenza. Al titolare dunque, oltre al sequestro degli alimenti, sono state contestate le relative violazioni amministrative per un importo complessivo di oltre 3400 euro.

Nel corso di un ulteriore controllo ad altra macelleria, i militari dell’Arma forestale, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 19 confezioni termo saldate in regime di sottovuoto di insaccati messi all’interno del banco espositore refrigerato, pronti per essere immessi sul mercato al dettaglio, privi di qualsiasi indicazione necessaria: tipologia di carne, data di confezionamento, data di preparazione, scadenza e lotto. Anche in questo caso al titolare dell’esercizio commerciale è stata contestata una violazione amministrativa di 1500 euro.

Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro cautelativo. Il servizio veterinario, dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dopo aver esaminato