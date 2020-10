Anci Calabria: il sindaco di Rende Manna aderisce alla commemorazione della governatrice Santelli stamane dinanzi al municipio

Cogliendo l’invito da parte di ANCI Calabria, stamane a mezzogiorno il sindaco Marcello Manna e la giunta in segno di cordoglio per la prematura scomparsa della governatrice regionale Jole Santelli osserveranno un minuto di silenzio dinanzi le bandiere poste a mezz’asta nel giardino della casa municipale di Rende.

“Un atto dovuto, così come l’indizione dell’odierno lutto cittadino: il vuoto istituzionale e umano lasciato da Jole Santelli impone a noi sindaci un rafforzato impegno verso i nostri cittadini”, ha affermato il primo cittadino.