SuperEnalotto – La dea bendata bacia ancora la Calabria

La Calabria continua ad avere un feeling con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso di giovedì 17 settembre è stato centrato un 5 da 26.869,97 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso il Bar in via Variante SS 18 La Bruca snc. La prossima estrazione, in programma domani, vedrà un Jackpot di 40,7 milioni. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.