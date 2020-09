Settembre Rendese: rimandato per avverse condizioni meteo il concerto di Samuel

A causa delle avverse condizioni meteo che interesseranno il nostro territorio a partire da venerdì sera, si comunica che il concerto di Samuel, che avrebbe dovuto aprire il Settembre Rendese, previsto per domani nella piazza antistante il museo del Presente, si terrà il prossimo due ottobre sempre nello stesso luogo. Le prenotazioni sin ora fatte per assistere al live del frontman dei Subsonica rimangono confermate.

I concerti di Rossana Casale e Nino Buonocore previsti sabato 26 e domenica 27, in caso di pioggia si svolgeranno all’interno dell’auditorium Palacultura Giovanni Paolo II in via Rossini n.188.