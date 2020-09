Scuola, a Corigliano-Rossano inizia il 28 settembre

A Corigliano-Rossano le scuole inizieranno nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza, lunedì 28 settembre. L’assistenza specialistica per i bambini con disabilità sarà garantita già dal primo giorno. Per il servizio di trasporto pubblico è disponibile l’avviso sull’albo pretorio on line; le istanze vanno presentate entro mercoledì 30. Se esiste ancora qualche criticità, sarà risolta entro metà ottobre. Il diritto allo studio sarà garantito per tutti.

È quanto hanno condiviso il Sindaco Flavio Stasi e l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis nel corso della conferenza dei servizi riunitasi oggi (lunedì 21 settembre) al Centro d’eccellenza di via Macchiavelli e alla quale hanno partecipato i dirigenti scolastici ed i rappresentanti sia degli istituti comprensivi che delle scuole secondarie di secondo grado cittadine.

Il Primo Cittadino ha illustrato nel dettaglio gli sforzi e le iniziative intraprese in queste settimane per venire incontro alle esigenze di spazio reclamate dagli istituti e spiegato, quindi, le ragioni del posticipo della prima campanella dell’anno scolastico 2020-2021.

L’Assessore Novellis ha espresso particolare soddisfazione per la disponibilità, l’apertura e la grande capacità di dialogo dimostrate dalle comunità educanti; per quello che hanno fatto finora e per quello che faranno in questo anno che richiederà costante collaborazione e sinergie.