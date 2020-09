Rinviata al 4 ottobre causa maltempo la selezione di Miss Italia a Cosenza

Rinviata al 4 Ottobre la selezione di Miss Italia Calabria 2020 causa pioggia, alle gradinate di via Calabria a Cosenza, prevista per il 27 Settembre, uno dei salotti più affascinanti della città dei Bruzi. La kermesse, organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, ha dovuto rimandare l’appuntamento tanto atteso per via delle avverse condizioni metereologiche; dunque la manifestazione è stata rinviata a domenica 4 Ottobre 2020. Confermata la presenza della madrina Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Il prossimo appuntamento è previsto per il 30 Settembre, con la carovana di Miss Italia Calabria che si trasferirà in uno dei locali più affascinanti di Cosenza; alle ore 21, ovvero il “V’Incanto”, in via Panebianco.