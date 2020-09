Miss Italia Calabria continua con le prossime selezioni: “Miss Brutia Calabria”e “Miss V’Incanto”

La stagione di Miss Italia Calabria 2020 continua con le prossime selezioni. Dopo l’elezione di “Miss Città di Diamante”, le prossime selezioni si terranno domenica 27 Settembre, presso le gradinate di Via Calabria, nel cuore della città di Cosenza; e mercoledì 30 Settembre 2020 nello splendido “V’Incanto”, sempre a Cosenza, alle 21. Come di consueto, aspiranti Miss provenienti da ogni parte della Calabria parteciperanno al concorso, e le vincitrici riceveranno la fascia di “Miss Brutia Calabria” e “Miss V’Incanto”. La manifestazione, realizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti, con l’immancabile presenza del corpo di ballo, guidato dalla coreografa Lia Molinaro. Ad eleggere le Miss vincitrici una giuria di esperti, composta da diversi professionisti tra cui giornalisti, artisti e imprenditori calabresi. La selezione del 27 Settembre sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza di Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, nelle vesti di madrina dell’evento. Le serate potranno essere seguite in diretta tramite il canale social FacebookMiss Italia Calabria, nonché sulla tv regionale TEN (Teleuropa Network, canale 10). La carovana di Miss Italia Calabria continua così il suo percorso di bellezza,nella costante valorizzazione dei vari scenari naturali e non, e incentivando la cultura e la sensibilità verso i nostri territori. Un ringraziamentospeciale va ai vari partner delle manifestazioni, che hanno contribuito alla realizzazione delle stesse.