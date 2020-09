Domenica 27 settembre a Corigliano – Rossano “La terra e i suoi doni”

Domenica 27 settembre, alle ore 10,00, presso la parrocchia S. Pio X in Corigliano -Rossano, c.da Piragineti, in occasione del mese dedicato dalla Conferenza Episcopale Italiana alla “Cura, Custodia e Salvaguardia del Creato” e a cinque anni dalla promulgazione della Laudato Si’ di Papa Francesco, presieduta da S.E. mons. Giuseppe Satriano, si terra “La Terra e i suoi doni”, la Giornata di benedizione per comprendere il dono e il senso del rapporto con il creato e le buone pratiche da intraprendere. La giornata è organizzata dalla Diocesi di Rossano-Cariati, Ufficio diocesano della Pastorale del Lavoro e Coldiretti Calabria. Dopo i saluti del presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e del vice-sindaco di Corigliano-Rossano Claudio Malavolta seguirà la Santa Messa e al termine la benedizione dei trattori. Questa – riferiscono gli organizzatori –è un primo momento di sensibilizzazione oltreché finalizzato ad accompagnare la disponibilità e la vocazione di quanti vogliono intraprendere la professione agricola. L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e la Coldiretti metteranno a disposizione di quanti vorranno condividere il progetto le loro competenze e risorse.