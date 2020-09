Crosia (CS) – Il noto M° Angelo Guido sarà il docente di pianoforte dell’Istituto Donizetti

– <<L’emozione è tanta‼ L’impegno la dedizione e l’amore per la musica pagano sempre>>. Esordisce in questi termini il direttore dell’Istituto Donizetti di Mirto Crosia, Giuseppe Greco, per annunciare formalmente che il docente della classe di pianoforte sarà il maestro Angelo Guido, pianista e docente del Conservatorio ‘S. Giacomoantonio’ di Cosenza.

<<Abbiamo lavorato insieme per la masterclass di perfezionamento pianistico, realizzata nello scorso mese di agosto, conquistando da subito – ha commentato il direttore Greco – i nostri allievi con la sua professionalità. Crede fortemente nelle potenzialità dei ragazzi e ha voglia di dare il massimo>>.

Lo stesso Giuseppe Greco, fondatore e referente della struttura crosiota, che si avvia verso il quindicesimo anno di attività, intitolata al musicista bergamasco, tra i più celebri operisti dell’Ottocento, appunto, Gaetano Donizetti, ha sottolineato che venerdì 18 settembre alle ore 15, il maestro Guido terrà la prima lezione presso l’Istituto di Mirto Crosia. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio segreteria al numero telefonico 0983/48.05.37, oppure sui cellulari 338/17.71.124; 333/75.00.196.

Il maestro Angelo Guido ha un ampio e ricco curriculum. Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza con il massimo dei voti. Ha proseguito i suoi studi a Firenze, con i pianisti Daniel Rivera e Alessandro Specchi. Negli stessi anni segue ha seguito corsi di perfezionamento in Spagna, con Hector Moreno, Norberto Capelli, Giuseppe Maiorca, Paul Badura-Skoda e ha cominciato l’attività concertistica che lo ha portato in molte città italiane. Ha partecipa alla master-class organizzata dall’Accademia “Bartolomeo Cristofori” di Firenze tenuta dal maestro Jorg Demus. All’Accademia pianistica di Imola ha seguito i corsi di numerosi e illustri musicisti tra i quali: C. Rosen, G. Wilson, A. Lonquich, B. Canino, R. Turek, M. Campanella, A. Jasinsky. Fondamentali sono stati gli incontri con i pianisti Lazar Berman e Boris Pestrushansky. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a concorsi pianistici. Nel 1994 ha suonato a Chicago per l’Istituto Italiano di Cultura e per il Dipartimento delle Attività Culturali della città statunitense. Ha effettuato registrazioni televisive e trasmissioni radiofoniche in diretta tra cui “Stasera Via Asiago 10” per Radio Uno Rai. Dal 1996 è titolare di una cattedra di Pianoforte principale al conservatorio di Cosenza. Ora sarà, anche, a Mirto Crosia, presso l’Istituto Donizetti.