Cosenza, riprende al settore Welfare l’attività dello sportello informativo per gli immigrati

Il progetto, promosso dalla Regione Calabria, in partenariato con alcuni istituti scolastici e soggetti del Terzo settore, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sulle risorse del F.A.M.I. (il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014/2020) ha l’obiettivo di consolidare piani di intervento regionali in materia di integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, per supportare, agevolare e favorire la loro integrazione sociale ed economica e rimuovere gli ostacoli che ne possano impedire la realizzazione.