Cosenza – Nominati gli scrutatori per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre

La Commissione elettorale comunale ha nominato gli scrutatori per il Referendum del 20 e 21 settembre, confermativo del testo della Legge Costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Sono stati nominati in tutto 265 scrutatori, iscritti nell’apposito albo e così suddivisi: 246 per le 82 sezioni elettorali normali, 10 per le 5 sezioni speciali e 9 per i seggi volanti. La commissione elettorale comunale ha approvato, inoltre, la graduatoria di 20 ulteriori nominativi, sempre compresi nell’albo degli scrutatori, per sostituire gli scrutatori nominati, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.