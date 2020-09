Coronavirus, controlli sui migranti nei Centri di accoglienza di Amantea

Da questa mattina, il personale medico e sanitario della task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza sta eseguendo i tamponi di controllo su tutti i migranti che vivono all’interno dei Centri di accoglienza di Amantea.

L’obiettivo è monitorare costantemente la situazione per evitare il propagarsi dell’epidemia. Per tutti coloro i quali il tampone darà esito negativo, saranno sciolte le quarantene e potranno tornare a circolare liberamente sul territorio di residenza. Le persone positive, invece, continueranno la quarantena in uno stabile vicino al Cas Ninfa Marina.