Cgil, Cisl e Uil: mobilitazione nazionale venerdì 18 settembre. A Cosenza la manifestazione per la Calabria

Cosenza sarà la sede per la Calabria della giornata di mobilitazione nazionale sul tema “Ripartire dal lavoro”organizzata da Cgil, Cisl e Uil in tutte le regioni italiane per venerdì 18 settembre.

Nella Villa Comunaleche si apre suPiazza XV Marzo, nel cuore del centro storico, a partire dalle ore 9:00, osservando le indicazioni anticontagioCovid-19, da tutta la Calabria convergeranno rappresentanze delle federazioni di categoria e dei territori per un’iniziativa che, in questa fase decisiva per il rilancio del Paese, rimetterà al centro dell’attenzione del Governo e della Regione i temi della ripartenza, il diritto al lavoro e alla salute, l’equità fiscale, la coesione sociale, le sceltenell’utilizzo delle risorse del Recovery Fund provenienti dall’UEper la crescita della Calabria, gli impegni del Patto per il Sud 2030.

A Cosenza sono previsti gli interventi dei tre Segretari generali regionalidi Cisl, Cgil e Uil Tonino Russo, Angelo Sposato e Santo Biondoequelli didelegate e delegati delle Federazioni di categoria. La manifestazione sarà conclusa daEmanuele Ronzoni, Segretario organizzativo nazionale della Uil.