Castrovillari – Il nuovo anno scolastico inizierà il 28 settembre

Il nuovo anno scolastico a Castrovillari inizierà lunedì 28 settembre. La decisione del differimento, che è oggetto di un’apposita ordinanza sindacale, la n.234, di oggi è stata assunta in una riunione, nella sala consiliare del palazzo di città, con tutti i dirigenti scolastici, convocati dal primo cittadino per questa mattina al fine di verificare ancora esigenze e situazioni per poter far iniziare in sicurezza, a tutela della salute di tutti- dato il problema della pandemia determinata dal covid- e senza ulteriori fermi, l’attività didattica nei vari istituti.

Il bisogno di qualche altro giorno è stato rappresentato dai vari responsabili per ottimizzare e mettere a punto l’organizzazione interna e quella risposta educativa che necessita, specialmente in questo momento storico, di essere accompagnata e tutelata nel miglior modo possibile.

Durante la riunione ciascun rappresentante ha fornito quegli elementi utili e necessari per l’avvio delle attività con le esigenze diversificate (dalle aule al trasporto sino a quelle strutturali e legate agli ambienti da dotare) connesse a queste.

Fattori che sono stati ascoltati e registrati dall’ente locale, pronto a mettersi ancora a disposizione, certo che la crescita diffusa di una comunità passa attraverso un’attenzione ben dedicata al patrimonio “Scuola”, alla persona ed ai più piccoli.

Un momento che ha interpellato tutti, con gli opportuni distinguo sulla ripresa e su come affrontare questa sfida insieme- integrando sforzi, relazioni e modularità-, che ha riaffermato la forte volontà di ciascuno nel voler supportare al meglio quei percorsi educativi che ogni istruzione offre, nei propri piani, agli alunni ed alle famiglie e che riguarda la ricostruzione irrinunciabile del patto educativo della nostra società.