Bevacqua: Finalmente utilizzabili i 90 milioni ministeriali per il Centro storico di Cosenza

“Non posso che essere particolarmente contento dell’annuncio dato dal sottosegretario Orrico in merito alla firma che verrà apposta lunedì prossimo al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il finanziamento di 90 milioni destinati al Centro storico di Cosenza.

Non nascondo un legittimo orgoglio per un’azione da me avviata nel novembre 2017 allorché, accogliendo un mio invito, il Ministro Franceschini visitò il capoluogo bruzio, ebbe modo di constatare la situazione in cui versa il centro storico e decise di inserire anche Cosenza nei progetti organici di ristrutturazione che già comprendevano Napoli, Taranto e Palermo”. Esprime grande soddisfazione il consigliere regionale Domenico Bevacqua che tanto si è speso per questo investimento e aggiunge: “Quel che oggi mi preme sottolineare è la costante attenzione del ministro Franceschini per la nostra terra, nonché il paziente e prezioso lavoro del sottosegretario Orrico che sta presiedendo al meglio le attività di competenza del Tavolo istituzionale. Si tratta di una opportunità davvero senza precedenti per la valorizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione dello spazio pubblico”.