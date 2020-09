Amantea (CS) – Emesse 36 ordinanze di quarantena precauzionale. Disposto Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

Dopo l’emissione delle 36 ordinanze di quarantena precauzionale a carico di soggetti entrati in contatto con i positivi, la Commissione Straordinaria, che ha sollecitato il trasferimento dei soggetti positivi in strutture regionali di assistenza, ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per la gestione dell’assistenza alla popolazione interessata dalle misure.

In particolare, grazie alla disponibilità ed alla collaborazione del Banco Alimentare e della Caritas di Campora San Giovanni, il Comune, tramite i volontari del Gruppo Comunale, sta procedendo alla distribuzione di pacchi alimentari ai soggetti costretti alla quarantena.Prosegue anche l’attività dell’Asp che ha eseguito un nuovo giro di tamponi tra soggetti che hanno avuto potenziali contatti con i positivi, i cui esiti arriveranno nelle prossime 48 ore. Al momento, l’aggiornamento dei soggetti interessati sul territorio comunale,non afferenti ai Cas, registra nr. 20 positivi e nr. 46 persone in isolamento domiciliare precauzionale.