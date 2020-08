Sei discariche abusive sequestrate nel Cosentino

Sei aree adibite a discarica abusiva di rifiuti realizzate nei boschi della Sila sono state sequestrate dalla Polizia provinciale di Cosenza nel territorio di San Giovanni in Fiore.

All’interno delle e aree, distinte ma pertinenti al medesimo contesto territoriale, in località Cuturelle, erano diventate deposito incontrollato di rifiuti speciali e comuni, insistenti in località Cuturelle. La zona interessata dalle discariche abusive si trova lungo l’ex Ss107 nei pressi dei binari delle Ferrovie della Calabria all’interno di un bosco di notevole valore ambientale e paesaggistico a oltre 1200 metri di quota e dove a circa 800 metri dal Parco Nazionale della Sila.

I rifiuti sono stati abbandonati sul terreno senza alcun accorgimento mirato a evitarne la dispersione nell’ambiente circostante, con modifica dello stato originario dei luoghi e potenziali conseguenze per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell’aria, oltre a un grave pericolo d’incendio.

All’interno delle discariche sono stati trovati rifiuti ingombranti, solidi urbani, carcasse di elettrodomestici e parti di esse, rifiuti plastici, legnosi, cartacei, calcinacci, pneumatici in disuso, carcasse di televisori, suppellettili di arredo e altro materiale. (ANSA).