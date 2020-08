Paola – Celebrazioni liturgiche in onore dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

Si svolgeranno presso il Santuario Regionale di San Francesco di Paola le celebrazioni liturgiche in onore dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Basilica. Nel 1476, infatti, la nuova Chiesa del Santo e dei suoi primi seguaci fu dedicata a “S. Maria degli Angeli” e così come per la Porziuncola di Assisi,anche per la Chiesa di Paola, Papa Sisto IV volle concedere ogni anno, nel giorno dell’Assunta,l’Indulgenza Plenaria. Risalerebbe a questo periodo l’interessante affresco della Vergine con il Bambino che si può ammirare ancora oggi sul presbiterio della Basilica.

La ricorrenza liturgica della Beata Vergine Maria prevede tra il 12 e il 14 agosto un “Triduo di Preparazione” a partire dalle ore 18.00 con la Preghiera del Rosario, canto dei Vespri e omaggio alla Vergine. Alle ore 19.00 è prevista la Santa Messa.

Il 14 agosto nel giorno della Vigilia dell’Assunta sarà esposto il SS. Sacramento con preghiera del Santo Rosario e canto dei Primi Vespri. A seguire, la Santa messa prevista per le ore 19.00. Successivamente, la veglia di preghiera in onore della Vergine Assunta a cura del Cammino Neocatecumenale.

Il 15 agosto si celebrerà la Solenne Assunzione della B. V. Maria con Sante Messe nei seguenti orari: ore 9.00 – 11.30 – 19.00. Alle ore 18.00 si pregherà il S. Rosario e il canto dei Secondi Vespri. Alle ore 21.30 la Preghiera del S. Rosario sarà celebrata sul sagrato della nuova Chiesa.

In questo giorno è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni ecclesiastiche.

Giorno 22 agosto, in occasione della solennità della B.V. Maria Regina il Santo Rosario sarà recitato sempre sul Sagrato della nuova Chiesa.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare presso il Santuario si ricorda che giorno 15 agosto verranno trasmesse in diretta sui nostri mezzi di comunicazione (pagina Fb “Santuario Regionale S. Francesco di Paola”, sito internet www.santuariopaola.it, canale You Tube “Santuario S. Francesco di Paola”), la S. Messa delle ore 19.00 e la preghiera serale del S. Rosario delle ore 21.30.