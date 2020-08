Paludi (Cs) – Istituito l’ufficio informazione turistica

Dalla necessità di garantire la presenza di un ufficio predisposto alla valorizzazione continuativa del territorio nasce l’ufficio 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮(𝗜𝗔𝗧) di Paludi.

Il servizio è il frutto di una valida e proficua collaborazione fra il Comune di Paludi e la Cooperativa Atena.

«Siamo molto entusiasti di dare il via a questa nuova attività – sottolineano il Sindaco Stefano Graziano ed il consigliere delegato, alle politiche per il turismo, Bruno Pizzuto – perché aggiunge un altro tassello al mosaico di attività che stiamo portando avanti per valorizzare il nostro comune che, ancor di più oggi, rappresenta la meta ideale per scoprire il buon vivere dei piccoli borghi, il contatto con la natura e le ricchezze del nostro entroterra».

Tutela e valorizzazione della clientela turistica potenziale, soddisfazione dei bisogni dell’utenza al fine di incrementare i flussi, fornire informazioni sul territorio attraverso la trasmissione, agli utenti, della ricchezza del patrimonio culturale, ambientale, storico e archeologico delle risorse territoriali sono alcuni degli obiettivi primari del neo punto informativo (𝐈𝐀𝐓) 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐏.𝐳𝐳𝐚 𝐀. 𝐌𝐨𝐫𝐨 – “𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞”.