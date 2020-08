Mala depurazione, Ferrara : “Chiedo tavolo in Regione con i sindaci della costa per trovare una soluzione”

“Anche quest’anno la costa del Tirreno cosentino si è contraddistinta per le famose chiazze marroni non più accettabili e tollerabili – queste le parole dell’eurodeputata Laura Ferrara che continua in una nota “le condizioni in cui versa il nostro mare sono sotto gli occhi di tutti. I social sono diventati, a giusta ragione, la cassa di risonanza dell’indignazione per cittadini, esercenti e turisti che si lamentano del mare sporco”.

“Urge trovare una soluzione concreta a questo annoso problema. Anche di questo parlerò con l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio e chiederó che il presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, istituisca un tavolo con i sindaci della costa. Un momento di confronto e monitoraggio sullo stato dei lavori di efficientamento già in programma da tempo e in evidente ritardo.