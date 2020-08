“Lorica libro amica 2020” si trasferisce presso la sede del Parco Nazionale della Sila

Programmata, come di consueto, per il secondo fine settimana di agosto, la manifestazione culturale Lorica libro amica, cambia sede e si trasferisce presso la sede del Parco Nazionale della Sila in via Nazionale, sempre a Lorica.

La manifestazione, patrocinata dal Parco Nazionale della Sila, dai Comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e dal Consorzio della Patata della Sila IGP, insieme al contributo di BCC Mediocrati e Spadafora Gioielli, è incentrata sulla presentazione di libri, è in programma nei giorni 7, 8 e 9 agosto, con inizio alle ore 18,00.

Il calendario degli appuntamenti prevede per venerdì 7 agosto la presentazione del libro di Piero Lacorazza, “Il miglior attacco è la difesa – Costituzione territorio petrolio” (edizioni People). Insieme all’autore interverranno: Francesco Curcio, Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila, e Walter Nocito, docente di Diritto pubblico del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria.

Si prosegue sabato 8 agosto con Mariassunta Veneziano, autrice del libro “Rossocolore” (edizioni Ensemble), illustrato insieme alla sociologa Marcella Infusino, membro fondatore dell’Associazione libro amico, e dell’attivista Carlo Cuccomarino, presidente dell’associazione Sudcomune.

Chiusura con LANTIVIRUS, la fortunata antologia di racconti brevi a cura di Edizioni erranti, in collaborazione con la libreria Mondadori di Cosenza.

In rappresentanza degli ideatori del concorso LANTIVIRUS, saranno presenti: Pino Sassano, docente di Economia aziendale, libraio e scrittore; Emilio Pellegrino, editore.

Tutte le presentazioni, moderate da Andrea Vulpitta, si terranno a partire dalle ore 18.00.