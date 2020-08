La Goletta dei Laghi di Legambiente in Calabria sui laghi Arvo e Cecita

Arriva in Calabria la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui laghi Arvo e Cecita dal 2 al 4 agosto, saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una formula inedita all’insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i campionamenti in prossimità delle sponde del lago. L’ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie per scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti, resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei Laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa inizierà domenica 2 agosto alle ore 10:00 con un’escursione per tutti sul Lago Arvo, presso Lorica a San Giovanni in Fiore, con partenza dal Centro Sportivo Lorica organizzata da Legambiente insieme all’associazione Camminasila.

Il 4 agosto agosto invece alle ore 10:30 presso la sede del Parco Nazionale della Sila, in via Nazionale, sempre a Lorica, a San Giovanni in Fiore, ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione dei risultati dei monitoraggi della qualità delle acque dei Laghi Arvo e Cecita svolte dai volontari della Goletta dei Laghi. Alla conferenza stampa partecipano Anna Parretta, Presidente di Legambiente Calabria, Caterina Cristofaro, Direttrice di Legambiente Calabria, Antonio Nicoletti, Responsabile Nazionale Aree Protette e Biodiversità di Legambiente.

Il programma della Goletta dei Laghi in Calabria

2 Agosto | Lorica San Giovanni in Fiore, Centro Sportivo Lorica – Centro di Canottaggio via Lungo Lago snc

Ore 10 | “Escursione del lago Arvo, Escursione di tipo T (per tutti)

4 agosto | sede del Parco Nazionale della Sila, via Nazionale, 87055 Lorica – San Giovanni in Fiore.

Ore 10:30 | Conferenza stampa di presentazione dei risultati della qualità delle acque