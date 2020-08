Francesca Tiziana Russo è “Miss Città di Diamante”

È di Francesca Tiziana Russo il titolo di “Miss Città di Diamante”. Diciottenne eoriginaria di Reggio Calabria,è lei la vincitricedella selezione del 22 Agosto. Si piazza invece al secondo posto Martina De Lorenzo, con la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata con la fascia “Miss Miluna” Federica Foti; quarta classificata con la fascia “Miss Be Much” Maria Grazia Costanzo; Miss quinta classificata Martina Canonico; e Miss sesta classificata Alice Papa.

Francesca Tiziana Russo ha dunque dato prova di saper conquistare la giuria di professionisti e esperti composta da Giuseppe Gallelli, Lia Molinaro, Alfredo Bruno, Antonella Biondi, Antonio Bartalotta, Mariella Perrone, Stefano Miceli, Francesca Amoroso e Salvatore Spadafora. “Sono davvero emozionatissima, non me lo aspettavo anche perché sono sempre stata una ragazza che ha creduto poco in sé stessa. – commenta così la nuova “Miss Città di Diamante” – “Penso però che alcune volte ci si deve buttare, per cui consiglio alle varie ragazze di pensare a divertirsi, nelmomento in cui fanno questa esperienza. Di ciò ricorderò sempre l’entusiasmo e l’amicizia che ho stretto con le altre ragazze”. La kermesse, ospitata dal “Teatro dei Ruderi” di Cirella è organizzata per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, con il costante proposito di unire la bellezza e la cultura, valorizzando così gli scenari naturali e non della Calabria: “Siamo onorati di poter condurre una delle nostra selezioni su un palco molto importante come quello del Teatro dei Ruderi” – dichiarano gli agenti regionali – “Andiamo avanti con sempre più voglia ed entusiasmo, mettendo sempre al primo posto la bellezza non solo per le ragazze, ma per tutto il nostro territorio”. La selezione è stata condotta da Andrea De Iacovo, LarissaVolpentesta e Linda Suriano. Durante la serata non è mancato l’intrattenimento, con la presenza del corpo di ballo guidato della coreografa Lia Molinaro e l’esibizione del cantante Alfredo Bruno, cantautore e vocal coach presso La Voce Produzione.Sulla scena anche l’attoreGianni Pellegrino, in questa occasione nei panni del “sovrano del popolo piccante”. Presente alla kermesse anche il Presidente dell’Accademia del peperoncino, che ha voluto fortemente ospitare una selezione di Miss Italia Calabria in questo incantevole palcoscenico, ricordando al pubblico l’appuntamento oramai storicizzato del Festival del Peperoncino, che si svolgerà anche quest’anno dal 5 al 13 Settembre. Ben vigile sulle misure anti covid, questo anfiteatro è uno dei luoghi più suggestivi del Mezzogiorno, la cui posizione garantisce un profondo panorama che parte dalla costa, fino a estendersi nell’azzurro profondo del Mar Tirreno; oltra a essere tra i maggiori simboli della città di Diamante, situato nei pressi del prestigioso sito archeologico dei Ruderi di Cirella.Un ringraziamento al comune di Diamante per il patrocinio e al Direttore Artistico del “Teatro dei Ruderi” Alfredo De Luca: “Per noi è un onore e un piacere ospitare nel nostro anfiteatro la kermesse di Miss Italia Calabria,” – dichiara De Luca – “a dimostrazione di come la bellezza e la cultura siano due elementi che, andando all’unisono, non possono che portare lustro al territorio”.