Elezioni amministrative Castrovillari: le liste civiche incontrano i cittadini

astrovillari ritorna città. E’ l’intenzione di ritornare ad essere un punto di riferimento per il circondario quella su cui ruota il programma politico della coalizione Progetto Civico e Democratico per Castrovillari e il Territorio, con Peppe Santagada candidato a sindaco.

Le liste Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari Città Viva e Alternativa per Castrovillari Impegno Comune, incontreranno i cittadini e la stampa locale giovedì 27 alle ore 18 nella sala consiliare del palazzo di città, per illustrare il lavoro politico da mettere in atto a seguito della chiamata alle urne del 20 e 21 settembre.

Una competizione elettorale che per le liste civiche deve partire dal recupero della vocazione del territorio, dall’agricoltura all’artigianato per anni poco valorizzati e riqualificare l’aspetto estetico della città, “abbandonata a sé stessa”, afferma con convinzione Santagada.

“Chiunque sia il futuro sindaco della nostra città – ha detto il candidato delle liste civiche – non può e non deve chiudere gli occhi davanti a deficit oggettivi e dovrà intervenire a partire da ciò che più di altro affligge Castrovillari”.