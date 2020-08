Diamante (CS) – Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata di ieri, venerdì 07 agosto 2020, a Diamante, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane 25enne del posto.

I Carabinieri di Diamante, impegnati in articolate attività di controllo del territorio, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’interessato. In particolare, alle spalle della medesima, venivano trovate nove piante di cannabis indica dell’altezza di circa mt.1.50 ognuna. Le analisi condotte sulla Sostanza Stupefacenti, hanno permesso di accertare che si trattava in effetti di sostanza stupefacente del tipo Marijuana .

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari. Nel corso dell’udienza , svoltasi oggi 08 agosto 2020 presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato e veniva disposta la remissione in libertà.