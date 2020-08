Denise Caligiuri è Miss Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella. La ventottenne di Cirò Marina vince la prima selezione Miss Italia Calabria dopo il Covid – 19

Denise Caligiuri è Miss Monalisa 3.0 Beach Club di Cirella. La ventottenne di Cirò Marina è la vincitrice della prima selezione Miss Italia Calabria dopo il Covid – 19. Si piazza invece al secondo posto Sara Mendicino, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza; Miss terza classificataMartina Canonico; Miss quarta classificata conla fascia Miss Be MuchMaria Torchia; Miss quinta classificataFederica Foti; Miss sesta classificata infine Maria Grazia Costanzo.

A decretare il verdetto una giuria di esperti e professionisti quali Rossella Ponte, Daniela Capano, Maria Teresa Mancini, Pier Anthony Esposito, Donatella Mazzuca, Simona Stammelluti, Annalisa Torbilio, Matteo Bonfanti, Antonio Procopio, l’On. Luca Morrone, il Senatore Franco Covello e l’avvocato Danilo Aloe, garante per il concorso (non avente diritto al voto). Le luci e le passerelle del concorso di bellezza tornano a brillare, organizzato per il sesto anno consecutivo dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio; la corsa alla corona tanto ambita è così ripartita, dopo il difficile periodo della pandemia. “Ho deciso anche se un po’ in ritardo di partecipare a Miss Italia, perché il mondo dello spettacolo mi affascina da quando ero bambina.” – commenta così Denise Caligiuri, vincitrice di questa selezione – “È stato tutto inaspettato, sono contentissima, inizialmente l’ho presa come un gioco e continua a essere tale, vedremo poi”. Un importante segnale di ripartenza non solo del concorso in quanto tale, ma come rilancio delle località naturali e non del paesaggio calabrese, capace di regalare suggestioni uniche nel loro genere, con lo scrosciare delle onde a fare da armoniosa cornice all’intera serata. Anche le altre aspiranti Miss non trattengono l’emozione: “Miss Italia ti fa crescere molto anche dal punto di vista umano, quindi non demoralizzarsi e crederci sempre.” La kermesse è stata ospitata dal Lido Monalisa 3.0 Beach Club, attento alle misure anti covid, tra i posti più chic della Calabria e che guarda direttamente “negli occhi” l’isola di Cirella.“Siamo emozionati per questa ripartenza, orgogliosi della fiducia che gli organizzatori hanno risposto in noi.” – dichiarano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio – “Iniziamo il sesto anno consecutivo di gestione del concorso con l’entusiasmo del primo giorno. Io lo sono ancora di più adesso” – chiosa Linda Suriano – “poiché questo è stato il mio debutto da conduttrice”. La serata di ripartenza della nuova stagione è stata condotta dall’attrice LarissaVolpentesta e Linda Suriano, con le coreografie del corpo di ballo della coreografa Lia Molinaro. Durante l’evento si è inoltre esibita la cantante Martina Rizzuto, già vincitrice del Festival “Gianni Ravera” a Tolentino, condotto da Mara Venier. Un plauso agli organizzatori della difficile stagione estiva 2020 del Monalisa 3.0 Beach Club Massimo Viola, Giuseppe Arnieri, e Francesco Maria Barone. Presenti alla serata anche Elisabetta De Gaio, Miss Be Much Calabria 2019 e Francesca Carolei, Miss Egea 2020. Questo è solo l’inizio, la carovana di Miss Italia Calabria si trasferirà il 14 agosto a Pellaro, in un altro dei lidi più belli della costa viola, ovvero il Lido Matì (Punta Pellaro).