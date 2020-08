Cosenza – Ritorna l’atteso evento “Miss Arbereshe”

Miss Arbereshe ritorna con tutto il suo fascino ed il carico identitario. L’evento rassegna nazionale sui costumi italo – albanesi si farà anche per l’edizione 2020, nel pieno rispetto della normativa anti covid19, e per questo gli organizzatori hanno lanciato da subito la campagna di iscrizioni per determinare al meglio le questioni organizzative dell’evento che si terrà a Spezzano Albanese, presso il teatro comunale “V. Pesce” il 4 settembre a partire dalle ore 20.30.

L’appuntamento rappresenta la tappa conclusiva della seconda edizione di “Arbëria Festival Internazionale della Cultura Arbëreshë”, promosso nell’ambito del progetto “Spixana: Cultura Arbëreshë e Sere d’Estate” patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese e cofinanziato dalla Regione Calabria PAC 2014-2020 Azione 1.3.

Nella passata edizione fu Ilenia Colloca di Frascineto ad essere incoronata come regina del mondo arbereshe. Quest’anno l’organizzazione curata dall’associazione Ahì Namà, presieduta da Savio Montone, in collaborazione con l’assessorato al turismo , spettacolo, marketing, comunicazione del Comune di Spezzano Albanese, guidato dall’assessore Maria Galizia, si prepara a celebrare la XVI edizione del concorso nel miglior modo possibile, nonostante il tempo di emergenza in cui viviamo, continuando nel solco della tradizione per un grande evento di spettacolo, bellezza e identità. Per coloro che volessero avere informazioni o partecipare www.missarbereshe.it – info@missarbereshe.it – oppure 392.6307787 – 328.1771089