Cosenza – Domani al via la XI edizione del festival delle migrazioni di Acquaformosa

Tutto pronto ad Acquaformosa(Cs) dove domani partirà la IX edizione del Festival delle Migrazioni.

Un appuntamento divenuto centrale nel tempo, oggetto di studio in Europa, pensato per raccontare l’esperienza di integrazione e accoglienza realizzata ad Acquaformosa. Dal 20 al 24 agosto Acquaformosa ospiterà ospiti nazionali e internazionali che approfondiranno il tema delle migrazioni. Ma non solo: il programma prevede anche momenti di arte, musica e spettacolo e la quarta edizione del premio “Acquaformosa che Accoglie”.

La manifestazione, presentata in conferenza stampa ieri presso il Palazzo della Provincia di Cosenza dal Presidente dell’Associazione “don Vincenzo Matrangolo”, Giovanni Manoccio e dal Direttore Artistico, Antonio Blandi, avrà come tema “L’umanità non ha confini” e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.