Canna (CS) – Posta sotto sequestro l’Isola Ecologica comunale

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Oriolo in collaborazione con i colleghi diTrebisacce hanno posto sotto sequestro il Centro Raccolta RSU Comunale di Canna situato in c.da“Pantani”. Durante il controllo i militari hanno riscontrato alcune irregolarità in violazione alle norme che regolano la gestione dei siti atti alla raccolta. All’interno dell’’isola ecologica erano infatti presente un cassone metallico scoperto e non a tenuta stagna con all’interno rifiuti speciali non differenziati, quali, plastica, metallo, legno, vetro. elettrodomestici ecc. L’autorizzazione a tale attività prevede il conferimento solo di rifiuti differenziati tra loro. Inoltre adiacente l’isola ecologica ,all’interno del campo sportivo recintato, i militari notavano due diversi cumuli di rifiuti indifferenziati di vario genere, le cui successive indagini hanno portato ad accertare che si trattava di accumuli protratti nel tempo da parte dell’amministrazione comunale. In particolare all’interno del rettangolo di gioco erano presenti circa 90 metri cubi di rifiuti scaricati sul suolo quali carta, cartone, tv, vetro,plastica e apparecchiature elettriche. A seguito di tale controllo si è pertanto proceduto al sequestro del centro raccolta e dei rifiuti posti all’interno del campo sportivo, alla denuncia dell’amministratore della società che gestisce il centro e dell’amministrazione comunale per aver effettuato in maniera non conferme l’attività di raccolta e gestione rifiuti.