Amantea, ritorna La Guarimba International Film Festival

Manca una settimana esatta all’inizio dell’VIII edizione de La Guarimba International Film Festival, tra i più grandi eventi in Italia dedicati ai cortometraggi. Il cinematografo si riaccenderà ad Amantea dal 7 al 12 agosto 2020 per riportare il cinema alla gente e la gente al cinema.

Nel luogo dove la sala più vicina dista oltre 30 chilometri si prospettano sei giorni intensi: oltre 160 corti provenienti da 54 Paesi diversi e una programmazione esclusiva dedicata ai più piccoli realizzata insieme a Unicef Italia, La Grotta dei Piccoli.

Un’edizione, quella 2020, che ritorna grazie alla caparbietà degli ideatori Giulio Vita e Sara Fratini, anche programmatori insieme a Alex Spagnolo, Marta Miquel, Jacinta Agten, Valeria Weerasinghe & Sam Morrill.

In questi giorni lo staff de La Guarimba, insieme ai volontari e all’aiuto solidale di alcuni cittadini, ha ripulito e messo in sicurezza il Parco comunale La Grotta, luogo simbolo del Festival. «È già difficile organizzare un festival durante una pandemia, lo diventa ancora di più con il comune commissariato e il parco chiuso da oltre un anno – commenta Giulio Vita –. Abbiamo condotto una vera e propria battaglia per la civiltà: il parco è un bene storico da salvaguardare motivo per cui abbiamo voluto iscriverlo ai Luoghi del Cuore del FAI. Trovarlo oggetto di vandalismo per noi è stato un duro colpo, ma abbiamo ripristinato tutto con le nostre forze e oggi siamo pronti a riaprirlo».

Per tanti versi sarà un’edizione speciale, con una programmazione ridotta rispetto agli altri anni per motivi di sicurezza, non mancheranno però ospiti d’eccezione e grandi sorprese. «Come operatori culturali e come cittadini amanteani – continua Vita – siamo contenti di esser riusciti a garantire anche quest’anno una proposta culturale e turistica di livello contribuendo alla ripresa economica del Paese e garantendo i pagamenti a tutti i nostri collaboratori».

L’appuntamento è il 7 agosto alle 21.00 con il concerto dell’Orchestra di Fiati Mediterranea che aprirà ufficialmente l’edizione numero 8 del festival.