Altomonte (Cs) – Aspettando il festival Euromediterraneo

Altomonte Festival Summer Contest 2020, si entra nel clou della programmazione socio-culturale estiva. Dal teatro al cabaret, dalla musica d’autore agli artisti nazionali, dalla danza ai concorsi di bellezza. È pronto il cartellone delle iniziative che saranno ospitate nella Città d’Arte, tra i Borghi più belli d’Italia. Fino a sabato 29 agosto il Teatro Costantino Belluscio sarà protagonista in tutta sicurezza.

È quanto fa sapere l’assessore alla cultura Elvira Berlingieri ribadendo con il sindaco Giampietro Coppola che le manifestazioni messe a punto rappresentano un’anteprima del Festival Euromediterraneo di cui si attende l’esito per il finanziamento richiesto nell’ambito del bando regionale Grandi Eventi. La 33esima edizione prevede un altro consistente gruppo di iniziative dal 4 al 13 settembre. Il Festival se finanziato dalla Regione Calabria avrà la direzione artistica di Antonio Blandi.

Si tratta di iniziative – aggiunge la Berlingieri – che vogliono aiutare la ripartenza delle attività economiche e turistiche e far riacquistare quel senso di normalità che nei lunghi mesi di lockdown è tanto mancato.

I posti del teatro per le misure di prevenzione Covid-19 sono ridotti a 450 rispetto agli originari 1100. I residenti avranno una riduzione sul costo del biglietto di ingresso.

10 appuntamenti. Domani, martedì 18 alle ore 22 al Teatro Belluscio si esibiranno Paolo Caiazzo e Federico Salvatore in Azz & Caiazz.

Mercoledì 19 alle ore 21 saliranno sullo stesso palco i ballerini e danzatori del Centro Danza Paganini. Bouquet Mediterraneo è il tema delle performance con le quali si presentano al pubblico.

Rabdomante, commedia in tre atti ideata e scritta da Marcello Vicchio, con la regia di Luigi Cortese andrà in scena giovedì 20. Venerdì 21, invece, sarà Gianfranco Jannuzzo ad intrattenere con il suo recital. Sabato 22si terrà il concerto dei Taranta Nova, che dal 2010 valorizza le musiche del Sud Italia proponendo la commistione di pop, jazz e rock.

Venerdì 28 Luca Lombardo si esibirà in uno spettacolo per bambini dal nome Poubelle. Sabato 29 il teatro Belluscio alle ore 21 ospiterà il concorso di bellezza Miss & Mister Valle dell’Esaro 2020.