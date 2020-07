Uomo scomparso nel cosentino, 41enne trovato morto sotto viadotto

È stato ritrovato morto F.D.M., l’operaio Anas di 41 anni scomparso da lunedì quando era uscito di casa per recarsi a lavoro. Le ricerche si erano concentrate nella zona del viadotto della Morte nel comune di Lago, dove era stata ritrovata la sua auto, aperta e con all’interno le chiavi e i documenti.

A denunciare la scomparsa ai carabinieri di Crotone, era stata la sorella che non ha avuto più sue notizie. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, era partito lunedì mattina per andare al lavoro e di solito lasciava la macchina a Cosenza. Quel giorno invece ha scelto di scendere da Lorica verso Amantea dove però non è mai giunto.