Ieri mattina, presso la Sede dell’Ente Parco nazionale della Sila, a Lorica di San Giovani in Fiore, è stato ufficialmente sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra l’Ente Parco e l’Associazione Guide Ufficiali del Parco.

Il Direttore facente funzioni ing. Domenico Cerminara e il Presidente dell’Associazione Ivan Franco Vigna si sono dichiarati pronti a condividere un percorso virtuoso volto alla valorizzazione, alla fruizione ed allo sviluppo sostenibile del territorio del Parco.

L’Ente ripone grande fiducia nelle sue Guide Ufficiali, che attraverso l’Associazione che li rappresenta potranno svolgere l’importante ruolo di raccordo tra l’Area Protetta e il Visitatore, accompagnandolo alla scoperta dell’enorme patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, storico-artistico, religioso ed archeologico che la Sila rappresenta non solo come Parco Nazionale, ma anche come Riserva della Biosfera MaB Unesco.

La recente attivazione di due Info Point turistici a Lorica e Camigliatello Silano e la pubblicazione di un ricco e variegato calendario di escursioni estive sono solo il primo passo di un cammino comune, in cui l’Ente ha inteso investire fiducia e risorse e che per questi giovani professionisti “green”, appositamente formati ed aggiornati, rappresenta un’opportunità lavorativa concreta.