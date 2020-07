Ritorna a Rende la musica dal vivo con la rassegna “Rise –Up. Musica oltre le distanze”

Il 28, 29 e 30 Luglio torna a Rende la musica dal vivo con una tre giorni di grandi concerti nello stadio Marco Lorenzongrazie alla rassegna “Rise-Up. Musica oltre le distanze”. Gli amanti della musica dal vivo si erano quasi rassegnati all’idea di trascorrere un’intera estate senza assistere ad un solo concerto, ma grazie all’iniziativa ideata e realizzata da Be Alternative Eventi e Mood Social Club – e patrocinata dal Comune di Rende – anche l’estate 2020 è salva.

“Rise-Up. Musica oltre le distanze” è un progetto che nasce dalla voglia di ritornare a gioire in tutta sicurezza della musica dal vivo. Una rassegna pensata per soddisfare pubblici diversi, in cui per tre serate consecutive i concerti saranno i veri protagonisti.

Le prime due serate della rassegna saranno targate Be Alternative ed ospiteranno l’undicesima edizione del Be Alternative Festival, manifestazione che negli anni ha ospitato importanti artisti della scena musicale italiana contemporanea tra cui ricordiamo Salmo, Lo Stato Sociale e Gazzelle e che è divenuta oramai punto di riferimento in Calabria per la musica alternativa dal vivo.

Martedì 28 Luglio ad inaugurare la prima giornata del Festival ci sarannoMurubutuaccompagnato dalla corista DIA – rapper e cantautore italianoche unisce l’hip hop con la letteratura, la storia e la filosofiaper creare storie metaforiche complicate ma estremamente affascinanti sia nel suono che nei testi – e Margherita Vicario – artista a 360 ° gradi, capace di comunicare il suo grande talento sia dal vivo che sul web e di ammaliare il pubblico con un mix che dosa sapientemente tutte le sfumature di una donna consapevole del proprio valore, del proprio coraggio ma anche della propria femminilità. Caratteristiche che riporta appieno anche nei suoi brani.In apertura due talentuosi artisti calabresi L’Ennesimo eParanoid, mentre la selezione musicale sarà affidata alle sapienti mani di DJ Kerò.

La seconda giornata del Be Alternative Festival, mercoledì 29 Luglio, vedrà protagonisti i Bud Spencer Blues Explosion – famosissimo duo rock italiano che negli anni ha collezionato centinaia di concerti in Italia ed Europa, pubblicato 5 album ed 1 EP ed avviato importanti collaborazione – e Giardini Di Miròperforming il Fuoco- puro talento emiliano che dalla fine degli anni 90 ricercanuove forme sonore piuttosto inusuali per il panorama italiano. Dal post-rock degli esordi, la loro musica si è progressivamente evoluta, assorbendo influenze, soprattutto anglosassoni, ma senza rinunciare a una sua peculiarità tutta italiana. A scaldare i motori ci penserannoMyOwn Mine e Al The Coordinator. La selezione musicale sarà a cura del dj e producer Fabio Nirta.

L’ultima giornata della rassegna “Rise-Up. Musica oltre le distanze”, giovedì 30 giugno, sarà dedicata a tre mostri sacri della musica italiana. Attraverso il tributo musicale “Il Mood Canta: De André, Battisti e Dalla” sarà possibile ripercorre decenni di storia e tradizione del nostro belpaese. L’evento sarà a cura e a sostegno del Mood Social Club di Rende, live clubnato nelnovembre 2018 e che in solo un anno e mezzo ha realizzato circa 120 concerti ed altrettanti Dj Set, ma anche mostre, mercatini, spettacoli di stand up comedy, cineforum e workshop diventando punto di riferimento non solo per la movida ma anche per le tournée nazionali di molti artisti italiani.

Tutti i concerti della rassegna avranno inizio alle ore 21.00, sarà possibile accedere all’area dell’evento a partire dalle ore 20.00.

I biglietti sono già disponibili sul sito www.inprimafila.net, i posti sono limitati in quanto tutti gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle attuali normative anti contagio conposti a sedere con un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.

“Rise-Up. Musica oltre le distanze”: spazio a nomi attesi, spazio agli artisti locali e spazio alla musica. Ricominciamo tutti insieme da qui.