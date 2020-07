Ospedale Cosenza – Flash mob in Piazza dei Bruzi per il reparto di pediatria

Nonostante le rassicurazioni della direzione generale dell’Ospedale sul ripristino dell’organizzazione originaria in merito agli accorpamenti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica che ancora però non si sono tradotte in atti ufficiali, riteniamo sia necessario continuare a mantenere alta l’attenzione al fine di sollecitare un potenziamento gli attuali reparti, in termini di personale e di nuovi spazi.

Per questo venerdì 3 Luglio, a partire dalle ore 18.00, saremo in Piazza dei Bruzi per un FLASH MOB nel corso del quale lasceremo un giocattolo/peluche nella Piazza.

Il valore del FlashMob è assolutamente simbolico. Ogni giocattolo simboleggerà un bambino a cui deve essere garantito il diritto alla salute ed alla cura. Parteciperanno simpatizzanti del movimento volontari delle associazioni che operano nel reparto di pediatria e cittadini.

La scelta di Piazza dei Bruzi è motivata non solo dalle dimensioni ampie atte a garantire il rispetto delle norme anticoronavirus, ma soprattutto perché in prossimità della sede comunale, il cui Sindaco è prima autorità sanitaria della città.

A manifestazione conclusa tutti i giocattoli saranno ritirati dagli organizzatori e saranno donati ad una casa famiglia della città.