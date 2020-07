Miss Italia Calabria 2020, tutto pronto per ripartire

Al via Miss Italia Calabria 2020. Immersi nella suggestiva cornice del Chiostro San Domenico di Cosenza la CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio ha incontrato la stampa locale, dando di fatto inizio alla nuova stagione del concorso; presente anche RosariaSuccurro, Assessore al turismo e marketing territoriale.La patronPatrizia Mirigliani ha dichiarato: “La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data, dandoci l’opportunità di sperimentare un modello di evento innovativo, che punterà molto sul mondo dei social, giovane, super moderno ed al passo con i tempi”.

Per quanto riguarda invece il punto di partenza, ovvero le selezioni, la CarliFashionAgency, l’agenzia esclusivista Miss Italia per la Regione Calabria è stata la prima a partire in Italia, eleggendo nello scorsoOttobre la nuova Miss Egea Francesca Carolei. Miss Italia è una manifestazione simbolo e identitaria del Paese, nato nel 1946, il concorso ha vissuto gli anni difficili del dopo guerra; e proprio alla luce di ciò che si vuole mandare un messaggio forte e chiaro: Miss Italia e Miss Italia Calabria non si fermano. Durante la conferenza sono state ancora illustrate le procedure anti Covid che saranno adottate durante gli eventi, nel rispetto di quanto emanato dai DPCM governativi.Il messaggio sociale che quest’anno sarà trattato è la bellezza nelle sue infinite declinazioni e sfumature, ponendo in questo modo l’accento sulla necessità di abbandonare la concezione del bello stereotipato, celebrando un inno alla vita in ricordo delle vittime del Covid. La bellezza esteriore dunque è solo una parte del mosaico che deve comporre il tutto, poiché questa si trova nelle qualità intrinseche della singola ragazza; e allo stesso tempo nella valorizzazione, mediante il concorso, dei vari territori della Calabria. Il messaggio che si intende lanciare è quindi quello di speranza, di bellezza ricercata, globale, non banale e che può davvero valorizzare il territorio e i suoi figli. Durante la conferenza hanno salutato e portato la loro testimonianze le varie Miss delle passate e presenti edizioni: Rosita Luglietto – Miss Valle dell’Esaro; Chiara Tomaino – Miss Sorriso Calabria; Chiara Vivona – Miss Miluna Calabria; Elisabetta De Gaio – Miss Be Much Calabria; Giulia Francica – Miss Rocchetta Bellezza Calabria; Annalisa Alfieri – Miss Calabria 2019 e Sara Fasano – Miss Calabria 2018. Anche qui le Miss, salutato il pubblico presente, hanno convenuto sul fatto che nonostante la competizione all’interno del gruppo si creano sinergie, amicizie e complicità che durano negli anni: “Almeno una volta nella vita va provato assolutamente”. L’agente regionale Linda Suriano, dopo aver ringraziato tutto il suo staff, ha inoltre precisato che le selezioniinizieranno nel prossimo Agosto, sensibilizzando le Miss che parteciperanno a vivere questa esperienza con tranquillità; poiché il concorso non deve essere visto solo come competizione, ma come una esperienza formativa. Ai saluti si sono aggiunti Andrea De Iacovo e LarissaVolpentesta (conduttori delle serate) nonchéLia Molinaro, coreografa del corpo di ballo che si esibirà durante il tour. “Voglia di aggregare la bellezza delle ragazze con quella dei luoghi” – così si è espressa l’Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro, augurando un in bocca al lupo a tutte le ragazze protagoniste di Miss Italia 2020. Come anche specificato da Patrizia Mirigliani: “La ricchezza del concorso sono le nostre Miss, e che nonostante l’emergenza Covid Miss Italia non si ferma e entro Dicembre si prepara a svolgere l’edizione speciale nella quale sarà eletta la Miss Italia 2020”. Tra i messaggi propositivi che Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno lanciato anche quello a comuni e strutture private, ricordando loro che qualora volessero ospitare una Selezione di Miss Italia Calabria 2020, di contattare l’agenzia tramite la pagina Facebook Miss Italia Calabria, e/o tramite l’indirizzo email info@missitaliacalabria.it. Nei ringraziamenti anche i partner CARLOMAGNO S.R.L., AMACO S.p.a. eLabconsulenze.