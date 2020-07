Magorno (IV): “Riaprire punto nascite a Cetraro”

“Il punto nascite dell’ospedale Spoke Cetraro-Paola deve essere riaperto senza perdere altro tempo, è necessario, infatti, garantire, all’intera collettività, il diritto alla maternità presso il proprio territorio di appartenenza”.

Lo dichiara il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, che continua: “È ormai passato un anno dalla tragedia di Santina Adamo, giovane donna morta per dare alla luce un figlio,e se da un lato tutte le prescrizioni del Ministero sono state eseguite, dall’altro si riscontra un fatto gravissimo in relazione al progetto dell’Asp di Cosenza finalizzato all’accreditamento della struttura. Non solo i lavori non sono mai iniziati, ma ancora si sta discutendo su chi abbia la competenza ad autorizzare tali lavori, se sia l’Asp di Cosenza o il Commissario straordinario alla sanità. Una situazione inaccettabile-conclude Magorno- che lede il diritto di tante famiglie che sono costrette a rivolgersi a strutture distanti dal proprio territorio di appartenenza”.