Fattorie Aperte in Sila 15° Edizione, visite guidate e degustazioni.

Coltivare la terra, mungere una mucca, dare da mangiare agli animali. Sono le attività che da 15 anni Fattorie aperte in Sila offre ai viaggiatori e ai turisti dell’altopiano silano. L’edizione 2020 partirà, in piena sicurezza e mantenendo le distanze, dal 4 luglio e terminerà il primo novembre. Vi aspettiamo. Per maggiori informazioni e prenotazioni:

www.fattorieaperteinsila.it

https://www.facebook.com/watch/?v=402347314054874